Ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti! Kendisi gibi ünlü olan şarkıcı oğlu kim?

Türkiye’nin ilk Piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum’da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Bozkurt İlham Gencer’in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer, “Babam Türkiye’nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer’i kaybettik” ifadelerini kullandı.