Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi

Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi

Tekirdağ'da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz festivalinde ünlü sanatçı Bengü, karnı burnunda sahne aldı. Sahneye çıkan şarkıcı Bengü, "Kızımla birlikte burada sahnedeyim. Burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi - Sayfa 1

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesince bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz festivali tüm hızıyla devam ediyor. İl dışı ve çevre illerden gelenlerinde büyük ilgi gösterdiği festival binlerce kişinin katılımıyla akşam konserleriyle devam ediyor.

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Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi - Sayfa 2

Ünlü sanatçı Bengü’nün konser vereceğini duyan yüzlerce vatandaş erken saatlerde konser alanına gelerek alandaki yerlerini aldı.

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Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi - Sayfa 3

İlerleyen saatlerde yüzlerce vatandaşın konser alanını doldurmasıyla, hamile olan şarkıcı Bengü güvenlikçilerin yardımıyla sahneye çıktı. 

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Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi - Sayfa 4

Süleymanpaşa sahil dolgu alanda kurulu konser alanında sahne alan ünlü sanatçı Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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