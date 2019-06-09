Ünlü sanatçı Bengü karnı burnunda konser verdi

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesince bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz festivali tüm hızıyla devam ediyor. İl dışı ve çevre illerden gelenlerinde büyük ilgi gösterdiği festival binlerce kişinin katılımıyla akşam konserleriyle devam ediyor.