Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızlarını yaktılar! Lazer kurbanı kardeşler mahkemeye koştu

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan'ın lazer epilasyonunda yanmaları sonucu açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin gönderdiği dosyada inceleme yapan dermatolog bilirkişi, söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu rapor edildi.