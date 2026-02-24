Ünlü rapçi Lvbel C5'in çocukluk karesi olay! Bakın nasıl bir çocukmuş...
Rap şarkıcısı Lvbel C5'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Lvbel C5 sahne adıyla bilinan ünlü rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur, ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Lvbel C5'in ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Paylaşılan fotoğrafta, küçük yaşlardaki haliyle objektife bakan rap şarkıcısı için hayranları binlerce yorum ve beğeni yaptı.
Söz konusu fotoğraf şöyle:
