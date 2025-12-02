Ünlü rapçi Ezhel Türkiye'den kaçtı, Alman vatandaşı oldu! Daha önceki sözleri tekrar gündemde
Ünlü rapçi Ezhel, uzun bir süre önce Türkiye'den apar topar taşınıp Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir hayatına Almanya'da devam eden Ezhel, vatandaşlık aldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, önceden söylediği sözler ile tekrar herkesin dikkatini çekti. Bakın ünlü rapçi neler söylemişti...
Uzun bir süre önce tasını tarağını toplayıp Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya yerleşen Sercan İpekçioğlu yani rapçi Ezhel, oraya tamamen yerleşip müzik kariyerine de orada devam ediyordu. Ezhel, sahneye çıktığı son konserinde seslendirdiği şarkıların arasında dinleyicileriyle sohbet etti. Ünlü rapçi, hayranlarına önemli bir duyuruda bulundu. Almanya vatandaşlığı aldığını açıklayan Ezhel'in daha önce söyledikleri de tekrar gündeme geldi.
Ünlü rapçi, konser sırasında yaptığı açıklamada Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Vatandaşlık sürecinin tamamlandığını "Geçen hafta vatandaş oldum" diyerek duyurdu.
Ezhel'in vatandaşlık açıklaması, konser alanındaki hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.
"SOSYAL OLARAK DAHA RAHATIM BURADA"
Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan Ezhel, "Buraya hiç taşınmasaydın ne farklı olurdu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: