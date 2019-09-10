Ünlü rapçi Drake sevdiği dizi Top Boy yayından kaldırılınca bakın ne yaptı
Dünyaca ünlü rap yıldızı Drake, sevdiği dizi yayından kaldırılınca yapımcılığını üstlendi.
Kanadalı rapçi Aubrey Drake Graham, çok sevdiği Netflix dizisinin yayından kaldırılması üzerine Top Boy dizisinin yapımcılığını üstlendi. İngiliz suç dizisi Top Boy'un yeni sezonu bu hafta Netflix'e geliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney mahallesinde geçen, bir yanda uyuşturucu ticaretinin ve suç oranının yüksek olduğu bir yanda yoksulluğun görüldüğü bir ortamda gençlerin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Top Boy'un iki sezonu 2011-2013 yılları arasında İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından yayımlanmıştı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dizinin yayından kaldırıldığını öğrenen Drake, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü beş yıl önce bir Instagram mesajında kaleme aldı.
Dizinin yayından kaldırılması üzerine harekete geçen Drake, dizinin yaratıcısı ve yazarı Ronan Bennett ile iletişime geçerek üçüncü sezonu fonlamayı teklif etti.