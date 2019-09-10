Ünlü rapçi Drake sevdiği dizi Top Boy yayından kaldırılınca bakın ne yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney mahallesinde geçen, bir yanda uyuşturucu ticaretinin ve suç oranının yüksek olduğu bir yanda yoksulluğun görüldüğü bir ortamda gençlerin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Top Boy'un iki sezonu 2011-2013 yılları arasında İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından yayımlanmıştı.