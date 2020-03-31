Ünlü rapçi Drake emekli porno yıldızından oğlu olduğunu itiraf etti!
Dünyaca ünlü Kanadalı rap yıldızı Drake, oğlu Adonis Graham'ı Instagram aracılığıyla dünyayla tanıştırdı!
Drake, Fransız eski porno yıldızı Sophie Brussaux ile 2017'nin Ocak ayında tanışmış ve çift birlikte yemek yerken görüntülenmişti.
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Sophie Brussaux'un ekim 2017'de dünyaya gelen bebeğinin Drake'ten olduğu iddiası sosyal medyayı sallamıştı.
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Adonis adını verdiği oğlunu kabullense de annesiyle görüşmeyen ve bebeği gizleyen Drake, şarkı sözlerinde de bu konudan bahsetmeye başladı.
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Adonis Graham'ı Instagram aracılığıyla dünyayla tanıştıran Drake'in oğlunun annesiyle de arasını düzelttiği görüldü.
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