Ünlü rapçi Ceza eksi yedi dereceye meydan okudu hem coştu hem coşturdu
Rap müziğin başarılı ismi Ceza, Palandöken'de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıktı, hem coştu hem coşturdu.
Türk rap müziğin eski isimlerinden başarılı rapçi Ceza, Erzurum'un gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de eksi 7 dereceye meydan okudu ve sahne aldı.
Erzurum'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden sahneye çıkan ünlü rapçi Ceza, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı, adeta şarkılarıyla ortamı ısıttı.
Ceza, konser boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti.
Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.Festivalin son gününde bu akşam After Ski etkinliğinde Pera, Mor ve Ötesi ile Abdullah İnal sahneye çıkacak.