Ünlü rapçi BLOK3'e şok! Hakkında soruşturma açıldı...

İddiaya göre Yöntürk, Karagöz'ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz'ün ifadelerine göre Yöntürk, "Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız" diyerek tehditte bulundu.