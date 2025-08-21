Ünlü rapçi BLOK3'e şok! Hakkında soruşturma açıldı...
Organizatör Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine, rapçi Blok3 ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla BLOK3 olarak bilinen rapçi Hakan Aydın ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, organizatör Ferhat Karagöz'ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.
"850 BİN TL GETİRMEZSEN SENİ VURURUZ" İDDİASI
Şikayet dilekçesinde, Karagöz'ün 13 Temmuz'da çağrıldığı adreste Yöntürk ve Aydın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
İddiaya göre Yöntürk, Karagöz'ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz'ün ifadelerine göre Yöntürk, "Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız" diyerek tehditte bulundu.