Ünlü rap şarkıcısı kaza geçirdi! Konserleri iptal edildi
Zonguldak'ta rap sanatçısı Vahap Canbay'ı taşıyan minibüs, önünde seyreden aracın aniden durması üzerine kaza yaptı. Devrilen minibüste bulunan rap sanatçısı Vahap Canbay hastanede tedavi altına alındı. Vahap Canbay'ın vokalistleri ve menajerinin de araçta olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi üzerinde meydana geldi.
İddialara göre, konser vermek için Zonguldak'a gelen rap müziği sanatçısı Vahap Canbay'ın içerisinde bulunduğu Ergün M. idaresindeki 34 EKV 684 plakalı minibüs, önünde seyreden sola dönmek isterken aniden manevra yapan İhsan A. idaresindeki 67 ABP 970 plakalı araç ile çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi.
İddialara göre, konser vermek için Zonguldak'a gelen rap müziği sanatçısı Vahap Canbay'ın içerisinde bulunduğu Ergün M. idaresindeki 34 EKV 684 plakalı minibüs, önünde seyreden sola dönmek isterken aniden manevra yapan İhsan A. idaresindeki 67 ABP 970 plakalı araç ile çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi.
Yaralılar arasında sanatçı Vahap Canbay'ın vokalistleri ve menajerinin de olduğu öğrenildi.