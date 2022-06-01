Ünlü popçu Edis Harbiye konserinde gözyaşlarını tutamadı.
Harbiye konserinde hayranlarıyla buluşan Edis 'Bana Bir Masal Anlat' şarkısını okuduğu sırada babasıyla göz göze gelince duygusal anlar yaşadı. Edis annesinin İzmir'de kanser tedavisine devam ettiğini sevenleriyle paylaştı.
Ünlü popçu Edis, Harbiye Açıkhava konserinde duygusal anlar yaşandı.“Bana Bir Masal Anlat” şarkısını okuduğu sırada babasıyla göz göze gelen pop yıldızı gözyaşlarını tutamadı.
Babasını ilk defa yalnız gördüğünü söyleyen Edis, Annesinin İzmir'de kanser tedavisine devam ettiğini sevenleriyle paylaştı.
Annesi Sevil Görgülü’nün son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını belirten Edis, 'Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama son altı ayımız çok zor geçti, ailecek bizim…
Çünkü annem yok şu an İzmir’de son kemoterapisini alıyor bitiriyoruz artık. Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım' dedi.