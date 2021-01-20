Ünlü oyuncuyu arkadaşı ifşa etti! Skandal ülkeyi karıştırdı yer yerinden oynadı
Ünlü oyuncu Zheng Shuang'ın taşıyıcı annelikle sahip olduğu Çin'i karıştırdı. Olay sosyal paylaşım sitesindeki bir ifşa ile patlak verdi.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, aktris Zheng Shuang'ın, ABD'de iki farklı taşıyıcı anne vasıtasıyla sahip olduğu iki çocuğunu bu ülkedeki erkek arkadaşı Cang Hıng'a bırakarak Çin'e gelmesi ülkede yankı uyandırdı.
ABD'de yasal olsa da Çin'de yasadışı kabul edilen taşıyıcı annelik nedeniyle Zheng Shuang'ın 'taşıyıcı anne tutmasına ve çocuklarını terk ederek ülkeye gelmesine' ilişkin bir ses kaydı, sosyal paylaşım sitesi Weibo'da paylaşıldı.
Cang Hıng'ın arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından yapılan paylaşımda, aktris Zheng Shuang'ın, çocuklarını Çin'e getirmesinin, yasal prosedürleri tamamlamadığı gerekçesiyle mümkün olmadığı belirtiliyor.
Zheng Shuang'ın söz konusu durumu sonrasında ise İtalyan markası Prada, Çinli aktris ile yollarını ayırdığını açıkladı.