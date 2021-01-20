Ünlü oyuncuyu arkadaşı ifşa etti! Skandal ülkeyi karıştırdı yer yerinden oynadı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, aktris Zheng Shuang'ın, ABD'de iki farklı taşıyıcı anne vasıtasıyla sahip olduğu iki çocuğunu bu ülkedeki erkek arkadaşı Cang Hıng'a bırakarak Çin'e gelmesi ülkede yankı uyandırdı.