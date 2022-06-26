Ünlü oyuncuya kız arkadaşından 'çekirdek' dayağı! 'Yeme, midemi bulandırıyorsun' deyip dövdü

Ünlü oyuncu Emre Yetim, kız arkadaşının evinde annesinin de olduğu yemek masasında çekirdek yiyince, sevgilisinin hışmına maruz kaldı. Alkolün de etkisinde olan kız arkadaşı Naz Ş. ünlü oyuncuya, 'Yeme, midemi bulandırıyorsun' dedi. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada ünlü oyuncu iddiaya göre sevgilisi tarafından tırnaklandı, tokat ve tekme yedi. 155 polis imdat hattını arayan oyuncu kız arkadaşından şikayetçi oldu.