Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı
Vietnamlı oyuncu Ngoc Trin'e, geçtiğimiz ay 72.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesi Vietnam'da soruşturma açıldı.
Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu cesur kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.
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O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek genç oyuncuya tam puan vermişti.
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Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.
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Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına karşı çıkarken kimileri ise destekledi.
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