Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.