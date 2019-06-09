Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı

Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı

Vietnamlı oyuncu Ngoc Trin'e, geçtiğimiz ay 72.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesi Vietnam'da soruşturma açıldı.

Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı - Sayfa 1

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu cesur kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.

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Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı - Sayfa 2

O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek genç oyuncuya tam puan vermişti.

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Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı - Sayfa 3

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

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Ünlü oyuncuya Cannes şoku! Kırmızı halı kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı - Sayfa 4

Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına karşı çıkarken kimileri ise destekledi.

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