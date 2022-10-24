Ünlü oyuncunun köpeği işadamına dehşeti yaşattı! 'Ben saldırıya uğrarken izlediler'
Ünlü oyuncu Ekin Türkmen ile bir arkadaşının köpekleri Etiler'de işadamına saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan işadamı kuduz aşısı yaptırdı. Ekin Türkmen ve arkadaşına şok suçlamalarda bulundu.
İş insanı E.B., 7 Ağustos günü, Etiler Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. 61 yaşındaki işadamı, o sırada köpeklerini gezdiren Ekin Türkmen ve arkadaşı Sevtap Tuzcu ile karşılaştı. İddiaya göre iki köpek, yaşlı adama saldırdı.
Yaralanan E.B.'ye yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Hastaneye kaldırılan iş insanının bacağına dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.
'Bize doğru koşunca...'
Karakola giderek şikayetçi olan E.B. "Köpeklerini ağızlıksız gezdiriyorlardı, tasmaları da uzundu. Ben saldırıya uğrarken de kayıtsız kaldılar" dedi.
Sevtap Tuzcu ifadesinde "E.B. bize doğru koşmaya başlayınca köpeklerimiz bize saldırı olacağını sandı. Ama onu ısırmadılar. Bize iftira atıyor" dedi.