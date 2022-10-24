Ünlü oyuncunun köpeği işadamına dehşeti yaşattı! 'Ben saldırıya uğrarken izlediler'

İş insanı E.B., 7 Ağustos günü, Etiler Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. 61 yaşındaki işadamı, o sırada köpeklerini gezdiren Ekin Türkmen ve arkadaşı Sevtap Tuzcu ile karşılaştı. İddiaya göre iki köpek, yaşlı adama saldırdı.