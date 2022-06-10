Ünlü oyuncu'dan kadınlara sesleniş "Tüm kadınların cep telefonunda KADES uygulaması olmalı"
Şiddet mağdurlarının yardımına, 4-5 dakika gibi kısa bir sürede polisin yetişebildiği ve müdahale edebildiği Kadın Acil Destek Uygulamasını kadınların kesinlikle indirmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu. 11 dilde hizmet veren ve dünyada da örnek bir uygulama olarak gösterilen KADES, geçen sene en çok indirilen üçüncü uygulama olmuştu.
kadına şiddeti engellemekte etkili bir yöntem olduğunu her geçen gün daha net görüyoruz. Şiddet mağdurlarının yardımına, 4-5 dakika gibi kısa bir sürede polisin yetişmesi gerçekten çok önemli. Hele ki kadına şiddetin boyutlarına baktığımızda... Ünlü isimlerin de imdadına yetişmişti.
Evinin yakınlarında saldırıya uğrayan oyuncu Serenay Sarıkaya, KADES uygulaması sayesinde kısa sürede yardımına koşulduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Ünlü oyuncu "Tüm kadınların cep telefonunda KADES uygulaması olmalı" diyerek kadınlara çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de GÜNAYDIN'ın manşet haberinden oyuncu Dünya Aydoğdu'nun yardımına da KADES'in koştuğunu öğrendik. Takıntılı eski sevgilisi Egemen Aykın'ın sürekli taciz ve tehditlerine mazur kalan Aydoğdu, 20 Mart'ta bu uygulama sayesinde tehlikeden son anda kurtulmuş.
Görüyorsunuz şiddetin adresi yok ne yazık ki... Ünlü, ünsüz, ev kadını, doktor, yani mesleği ve konumu fark etmiyor şiddete maruz kalmak için. O yüzden kadınlarımız kendilerini korumak adına mutlaka KADES uygulamasını telefonlarına indirsinler...