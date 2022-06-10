Ünlü oyuncu'dan kadınlara sesleniş "Tüm kadınların cep telefonunda KADES uygulaması olmalı"

kadına şiddeti engellemekte etkili bir yöntem olduğunu her geçen gün daha net görüyoruz. Şiddet mağdurlarının yardımına, 4-5 dakika gibi kısa bir sürede polisin yetişmesi gerçekten çok önemli. Hele ki kadına şiddetin boyutlarına baktığımızda... Ünlü isimlerin de imdadına yetişmişti.