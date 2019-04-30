Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Ünlülerin bazıları özel hayatına dair tek kelime söylemese de bazıları çok açık oluyor! Pınar Aktuğ, Rafet El Roman, Yonca Evcimik gibi birçok ünlünün seks itirafları ise gündeme gelmeye devam ediyor.
Ünlüler itiraflarıyla her zaman gündem olmayı başarıyor! Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme bomba gibi düşüyorlar. İşte Pınar Aktuğ, Rafet El Roman, Yonca Evcimik gibi birçok ünlüden seks itirafları..
Ünlülerin cinsellik itirafları
Ünlüler dünyası bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Tüm hayatları göz önünde olan bu insanların cinsellikle ilgili itirafları da dikkat çekiyor
Yonca Evcimik de seks itirafı yapan ünlüler kervanına katıldı. Yonca Evcimik seks için "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks nefes almak kadar doğal" dedi.
Pınar Altuğ cinselliğin bu hayatta olmadan olmazları olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:
Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.
Rafet El Roman
Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Roman herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Rafet El Roman, "Benim için cinsellik her şey. Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, seks olmazsa o ilişkide hiç durmam.