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Ünlü oyuncu Yasemin Çonka oğlu ile fotoğraf paylaştı hayranları şaşırdı

Ünlü oyuncu Yasemin Çonka oğlu ile fotoğraf paylaştı hayranları şaşırdı

İkinci Bahar, Seksenler ve Gönülçelen gibi dizilerde hafızlara kazınan karakterleri oynayan Yasemin Çonka'nın oğluyla paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Hayranları oğlu ile benzerliğini görünce oldukça şaşırdı.

Ünlü oyuncu Yasemin Çonka oğlu ile fotoğraf paylaştı hayranları şaşırdı - Sayfa 1

Yasemin Çonka'yı biz en çok Seksenler dizisi ile tanısak dahi o Türk dizi tarihinin efsane oyuncularından biridir. Oyunculuk hayatına başlamadan önce mesleğe spikerlik yaparak giriş yapmıştır. 

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Ünlü oyuncu Yasemin Çonka oğlu ile fotoğraf paylaştı hayranları şaşırdı - Sayfa 2

1972 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Yasemin Çonka, 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümü'nden mezun oldu. 

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Ünlü oyuncu Yasemin Çonka oğlu ile fotoğraf paylaştı hayranları şaşırdı - Sayfa 3

Evlendikten sonra eğitim hayatına Amerika'da devam eden oyuncunun spikerlik deneyimi de vardır. 

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Ünlü oyuncu Yasemin Çonka oğlu ile fotoğraf paylaştı hayranları şaşırdı - Sayfa 4

1998 yılında başlayan 2001'e kadar deavm eden başrollerinde Şener Şen ve Türkan Şoray'ın olduğu İkinci Bahar dizisinde rol aldı. 

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