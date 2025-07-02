Ünlü oyuncu Uraz Kaygularoğlu doğum gününde dede acısı yaşadı...
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu acı bir kayıp yaşadı. Doğum gününde dedesinden gelen acı haberle yıkılan Uraz Kaygılaroğlu baba ocağı Balıkesir'e geldi. Aynı zamanda Balıkesirspor'da eski tarihlerde başkanlık yapan dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.
Balıkesirspor'un eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi. Haberin duyulması hem ailesi hem de spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
SON YOLCULUĞA UĞURLADI
Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Metin Kaygılaroğlu'nun torunu olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da katıldı.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Doğum günü olan 30 Haziran'da dedesinin ölüm haberini alan ünlü oyuncu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Son görevini yerine getiren Uraz Kaygılaroğlu, dedesinin tabutunu da cenaze aracına kadar taşıdı.
DEFİN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Merhum Kaygılaroğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi.