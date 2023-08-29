Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncunun acı haberini menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı. 75 yaşındaki Ünal Silver'in vefat nedeni henüz bilinmiyor.