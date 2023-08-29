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Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

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Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

Bir süredir hastanede sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Ünal Silver kimdir?

Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Ünal Silver vefat etti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ünal Silver'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. 

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Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncunun acı haberini menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı. 75 yaşındaki Ünal Silver'in vefat nedeni henüz bilinmiyor.

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Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

Usta oyuncunun hastane odasında çekilen fotoğrafı 24 Temmuz'da "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş" notu ile sosyal medya hesabında paylaşılmıştı...

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Ünlü oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

Oyuncu Hülya Duyar, yakın dostu Ünal Silver'in Vefat haberinin ardından veda mesajı yayınladı.

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