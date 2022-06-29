Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstüne'e Şanlıurfa'da doğum günü sürprizi!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey İlkokuluna, oyuncu Tuba Büyüküstün’ün sevenleri tarafından oyunevi kuruldu. Oyunevinin online olarak açılışını yapan ünlü oyuncu için doğum günü pastası kesildi.
Son olarak Star TV ekranlarında Sefirin Kızı dizisinde izlediğimiz 39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün Şanlıurfa'da sevenleri tarafından kurulan bir oyunevinin açılışına katıldı.
Okulda kurulan oyunevinin açılışına yurt dışında olduğu için online olarak katılan ünlü oyuncu için doğum günü pastası kesildi. Ünlü oyuncu, açılışı ve çocukların doğum günü pastasını kesmelerini canlı olarak izledi.
Çocukların mutluluğuna eşlik eden Tuba Büyüküstün, duygusal anlar yaşadı. Oyuncu Büyüküstün’e doğum günü sürprizi yapan öğretmen ve öğrenciler, oyunevinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü Mustafa Akelma, "Sosyal medya aracılığıyla bizlere ulaşan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün sevenleri, çocuklarımıza oyunevi kurulması için istişarelerde bulunarak çalışmalara başladı. Kısa sürede tamamlanan oyunevimize Tuba Büyüküstün’ün adını verip kendisine doğum günü pastası keserek teşekkür ettik."