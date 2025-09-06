BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı...

|
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı...

Oyuncu Tuba Büyüküstün yıllar sonra bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek. Büyüküstün 'Sultana' adlı filmde direk dansçısı 'Meral'i canlandıracak.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı... - Resim: 1

Tuba Büyüküstün, 'Zeytin Ağacı' dizisinin yeni sezon çekimleri için Ayvalık'taydı. Hem sete çıkıp işini yaptı hem de tatilini. 

17
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı... - Resim: 2

'Ada' karakterini canlandıran Büyüküstün'ün çekimleri bitti İstanbul'a döndü, yeni bir proje hazırlığına girdi.

27
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı... - Resim: 3

'Sultana' filmiyle anlaşan 43 yaşındaki oyuncu başrolde yer alacak.

37
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı... - Resim: 4

'Sultana' adlı İstanbul'un gözde gece kulübünde, 7 direk dansçısının hikâyesini sinemaya taşıyacak olan filmde, Tuba Büyüküstün direk dansçısı 'Meral'e hayat verecek. 

47