Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den çok özel performans! Sultana'daki rolü herkesi şaşırttı...
Oyuncu Tuba Büyüküstün yıllar sonra bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek. Büyüküstün 'Sultana' adlı filmde direk dansçısı 'Meral'i canlandıracak.
Tuba Büyüküstün, 'Zeytin Ağacı' dizisinin yeni sezon çekimleri için Ayvalık'taydı. Hem sete çıkıp işini yaptı hem de tatilini.
'Ada' karakterini canlandıran Büyüküstün'ün çekimleri bitti İstanbul'a döndü, yeni bir proje hazırlığına girdi.
'Sultana' filmiyle anlaşan 43 yaşındaki oyuncu başrolde yer alacak.
'Sultana' adlı İstanbul'un gözde gece kulübünde, 7 direk dansçısının hikâyesini sinemaya taşıyacak olan filmde, Tuba Büyüküstün direk dansçısı 'Meral'e hayat verecek.
