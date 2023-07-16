Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da huzurevinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden usta sanatçı Tanju Tuncel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal’da kaldığı huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 83 yaşındaki usta sanatçı Tanju Tuncel’in cenazesi, Erenköy Galip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Usta oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, “Gerçekten çok acı. Çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp” dedi.
Oyuncu Feriha Eyüboğlu, “Ben 16 yaşındaydım, kendisi 25 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşı sayılırız. Böyle bir ölümü hak etmedi, hak etmediği bir yaşantısı oldu son günlerinde. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif ve iyi bir oyuncu. Hayatı çalışmakla geçti. Bakımevinde yalnız kalınıyor ama arayanı soranı vardı. Sezon olduğundan dolayı çoğu kişi yok” şeklinde konuştu.