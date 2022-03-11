Ünlü oyuncu sokakta yaptığıyla şok etti! Hamile kalmak için çiğ et yiyor...

Doğum yapabilmek için yiyorum

Montag, eşi Spencer Pratt ile birlikte ikinci kez çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi. Çiğ et yemenin de doğurganlığını artırmak için denediği beslenme biçiminin bir parçası olduğunu belirtti. Heidi Montag, People dergisine bu konuda yaptığı açıklamada "Yeni şeyler denemeyi seviyorum. Her zaman farklı beslenme tarzlarına karşı ilgim oldu" diye konuştu.