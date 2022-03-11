Ünlü oyuncu sokakta yaptığıyla şok etti! Hamile kalmak için çiğ et yiyor...
Bir kerede 10 farklı estetik ameliyat olarak ünlenen televizyon yıldızı ve dizi oyuncusu Heidi Montag, sokakta çiğ et yerken görüntülendi. Montag, "Son bir buçuk yıldır hamile kalmaya çalışıyorum. Farklı şeyler denemek istiyorum. Bu da gerçekten harika bir besin.." dedi.
Son dönemde kendisini üne kavuşturan The Hills adlı yapımın devamı niteliğindeki Hills: New Beginning adlı program ile gündemde olan Heidi Montag, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Elinde kasaptan yeni satın aldığı bir bizon eti vardı ve Montag poz verirken kameralar karşısında bu eti ısırdı.
Doğum yapabilmek için yiyorum
Montag, eşi Spencer Pratt ile birlikte ikinci kez çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi. Çiğ et yemenin de doğurganlığını artırmak için denediği beslenme biçiminin bir parçası olduğunu belirtti. Heidi Montag, People dergisine bu konuda yaptığı açıklamada "Yeni şeyler denemeyi seviyorum. Her zaman farklı beslenme tarzlarına karşı ilgim oldu" diye konuştu.
TV yıldızı, etleri yenilebilen büyük baş hayvanların özellikle de belli organlarını çiğ olarak tüketmenin beslenme açısından daha faydalı olduğunu savundu. Sonra da şöyle konuştu: "Örneğin çiğ karaciğer tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini almasını sağlayacaktır."
Montag, son bir buçuk yıldır yeniden hamile kalmak için çabaladığını belirtti. Çiğ kırmızı et yemenin de libidoyu yükseltmek, daha çok enerji vermek gibi özellikleri olduğunu ileri sürdü.