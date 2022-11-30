Ünlü oyuncu Sibel Gökçe'den cinsel istismar itirafı! Gözyaşlarına boğuldu: "8 yaşında babamın arkadaşı..."
Bir döneme dansıyla damga vuran ünlü oyuncu Sibel Gökçe, katıldığı programda özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Babasının annesini ve onun yasak aşk yaşadığı adamı öldürdüğünü anlatan Gökçe 8 yaşındayken babasının arkadaşı tarfından uğradığı cinsel istismarı itiraf ederken ise gözyaşlarına boğuldu. İşte ünlü oyuncu Sibel Gökçe'nin dehşete düşüren o itirafları...
Ünlü oyuncu Sibel Gökçe, YouTube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu.
Babasının en yakın arkadaşı tarafından 8 yaşındayken yaşadığı cinsel istismarı anlatan Gökçe, sokaklarda yaşadıklarından ve cinsellikle ilgili sıkıntılarından da bahsetti.
Babasının, annesini ve onun yasak aşk yaşadığı adamı öldürdüğünü anlatan Sibel Gökçe, yaşadığı zor günlerden ve uğradığı cinsel istismardan bahsetti.
Babasını vefatından sonra zor günler geçirdiğinden bahseden Gökçe, "Babamdan sonra aile içinde şiddet olayları yaşandı. O zaman Allah benim hayatımdan bunları aldıysa benim burada yaşayacak bir hayatım yok, benim başka bir hayatım olmalı demiştim. Sonra da kendimi sokaklara attım.