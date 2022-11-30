Ünlü oyuncu Sibel Gökçe'den cinsel istismar itirafı! Gözyaşlarına boğuldu: "8 yaşında babamın arkadaşı..."

Babasını vefatından sonra zor günler geçirdiğinden bahseden Gökçe, "Babamdan sonra aile içinde şiddet olayları yaşandı. O zaman Allah benim hayatımdan bunları aldıysa benim burada yaşayacak bir hayatım yok, benim başka bir hayatım olmalı demiştim. Sonra da kendimi sokaklara attım.