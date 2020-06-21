Ünlü oyuncu Sharon Stone'u yıldırım çarptı! Mutfağın diğer ucuna savruldum
Ünlü oyuncu Sharon Stone, evinde yıldırım isabet etmesi sonucu bir uçtan diğer uca fırlayarak buzdolabına çarptı... Stone yaşadıklarını anlattı...
Oyuncu Sharon Stone'a evinde yıldırım çarptı. Stone, tulumbadan ütüye su doldururken, yıldırım çapması sonrası mutfağın birucundan diğer uçcuna fırlarken buzdolabına çaptığını anlattı...
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Sharon Stone, kısa süre önce katıldığı Brett Goldstein’in “Films To Be Buried With” isimli podcast’inde başından geçen kazayı şöyle anlattı:
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“Bana yıldırım çarptı. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcıydı. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve bir elim tulumbanın üzerindeydi."
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"Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım.”
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