Ünlü oyuncu Rıza Akın öldü! Dün akşam beyin kanaması geçiren Rıza Akın kimdir Japon eşi ve çocukları

Menderes Samancılar, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" demişti.