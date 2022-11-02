Ünlü oyuncu Rıza Akın öldü! Dün akşam beyin kanaması geçiren Rıza Akın kimdir Japon eşi ve çocukları
Ünlü oyuncu Menderes Samancıla'ın dün sosyal medya hesabından "beyin kanaması geçirdi" diyerek tüm Türkiye'yi haberdar ettiği ünlü oyuncu Rıza Akın, hayatını kaybetti. Acı haberi yine Samancılar verdi...
Menderes Samancılar, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" demişti.
Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.
Menderes Samancılar, ameliyat haberinin ardından bu sabah yaptığı paylaşımda ünlü ismin hayatını kaybettiğini duyurdu: "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik." Samancıların paylaşımına, çok sayıda başsağlığı mesajları geldi.
Rıza Akın kimdir, Japon eşi...
Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı'dır. Tiyatroyla ortaokul döneminde Adana Halkevi'nde tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okuyarak gazetecilik yapmaya başladı.