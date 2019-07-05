Ünlü oyuncu Rami Malek Bond 25 filminde oynamak için şart koştu!

​"Cary Fukunaga'la tartıştığım tek bir şey vardı" ifadesini kullanan Malek, “Onu (karakteri) bir ideolojiyi veya dini yansıtan herhangi bir terör eylemiyle tanımlayamayız. Bundan hoşlanmam. Eğer bu sebeple beni seçtiyseniz, bu işte yokum’ dedim. Ancak Fukunaga’nın da böyle bir amacı yoktu" şeklinde konuştu.