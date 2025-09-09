Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un paylaşımı sonrası Yağmur Atacan'dan şok yorum

Katıldığı bir etkinlikte evliliği hakkında konuşan Altuğ, "Kızım da benim büyüdüğüm gibi sıcak bir aile ortamında büyüyor. Kocam tam anlamıyla babam gibi bir adam. Çok doğru bir insandan çocuk yapmışım, her anlamda doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim" sözleriyle eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.