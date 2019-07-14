Ünlü oyuncu Pelin Öztekin müjdeli haberi verdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Pelin Öztekin, yıllar sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüş ve güzelliğiyle göz doldurmaya başlamıştı. Son olarak yeni saç stiliyle sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Öztekin, boynundaki haç kolyesi nedeniyle takipçilerinden eleştiri almıştı.