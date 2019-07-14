Ünlü oyuncu Pelin Öztekin müjdeli haberi verdi
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Pelin Öztekin, yıllar sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüş ve güzelliğiyle göz doldurmaya başlamıştı. Son olarak yeni saç stiliyle sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Öztekin, boynundaki haç kolyesi nedeniyle takipçilerinden eleştiri almıştı.
Önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken gazetecileri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Pelin Öztekin yeni sezonda yer alacağı dizi projesinin toplantısından çıktığını söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztekin “Ayvalık'da tatildeydim, yeni bir dizi projemiz onaylandı mecburen çekimler için tatili bitirmek zorunda kaldım. Yeni sezonda yeni dizimizle ekranlarda olacağız inşallah yolu açık olsun” dedi.
Pelin Öztekin Kimdir?
Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit’te doğdu. Tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızıdır. İlk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda okuduktan sonra liseyi Fenerbahçe lisesinde tamamladı.