Ünlü oyuncu ölümden döndü Payitaht Abdülhamid setinde korkutan kaza
TRT ekranlarının Cuma günleri en çok izlenen yapımı olan Payitaht Abdülhamid setinde attan düşen ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaparak dua istedi.
3. sezonuyla ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde korkunç bir kaza yaşandı. Dizinin sevilen oyuncularından olan Cem Uçan, ata bindiği bir sahnenin çekimleri sırasında attan düşerek apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçan, belinin kırıldığını söyledi.
Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizide Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veren Cem Uçan'ın şoke eden kazası sevenlerini endişelendirirken, yaptığı açıklamada ameliyat olduktan sonra daha iyiye gideceğini belirtti. İşte Cem Uçan'ın korkutan kaza sonrası yaptığı açıklama:
"Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım. Şu anda durumum çok iyi. Hastanedeyim, salı günü ameliyat olacağım.
Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan, gerekli müdahalelerin anında yapılmasını sağlayan yapımcımız Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Es Film'in uygulayıcı yapımcısı Selda Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin kızçelerim. Tüm oyuncu dostlarıma ve kamera arkası ekibimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyiyim ve daha iyi olacağım."