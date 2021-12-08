Ünlü oyuncu Nick Cannon 5 aylık bebeğini kaybetti Gözyaşlarıyla duyurdu!
Oyuncu ve sunucu Nick Cannon, beş ay önce dünyaya gelen oğlunun, hızlı gelişen beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon (41), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini hatta onu ölmeden önce kucağına alıp, son bir kez sahile götürdüğünü anlattı.
Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.
O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını anlattı. Bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını dile getiren Cannon, daha sonra öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.
Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük." diye konuştu.