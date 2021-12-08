Ünlü oyuncu Nick Cannon 5 aylık bebeğini kaybetti Gözyaşlarıyla duyurdu!

O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını anlattı. Bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını dile getiren Cannon, daha sonra öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.