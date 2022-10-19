Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin acı günü can dostunu kaybetti
Yersiz Yurtsuz, Al Yazmalım gibi dizilerde kendini gösteren Nesrin Cavadzade, kendini Türk izleyicisine sevdirmeyi başardı. Şimdilerde FOX TV'nin sevilen yapımlarından Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine can veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yaşadığı acı kaybı sosyal medya hesabından açıkladı.
Oyunculuğuyla olduğu kadar düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çeken ve sık sık magazin gündeminde yer alan Yasak Elma’nın yıldız ismi Nesrin Cavadzade, son günlerde yaşadığı kayıpla üzüntü yaşadı.
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Cavadzade, 2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermişti.
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Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan’la ayrılan güzel oyuncu bu sefer de acı haberle üzüntü yaşadı.
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Nesrin Cavadzade, kedisi Çiko'nun vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.
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