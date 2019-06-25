Ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz” denildi.