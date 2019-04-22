Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine çirkin saldırı

Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Akusta paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun..."