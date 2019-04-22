Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine çirkin saldırı
Son dönemde, Börü dizisinde rol alan Mesut Akusta eşine saldırı olduğunu iddia ederek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Akusta paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun..."
Oyuncu Mesut Akusta, "İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım" sözleriyle eşine saldırdığını iddia ettiği kişiye mesaj verdi. Sosyal medyasındaki paylaşım sonrası arkadaşlarından destek alan Mesut Akusta: "Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır" diyerek eşine saldırdığını iddia ettiği kişiden şikayetçi olacaklarını belirtti.
Mesut Akusta, verdiği bir röportajda: "Sokakta insanlar bana 'Kendal Ağa' diyor. Çünkü dört yıl süren bir proje Kendal Ağa hafızalara kazındı. Ama üzerime yapışma gibi bir durum yok.
Başka karakterleri oynamak zorundayız çünkü işimiz bu. Ben her zaman söylerim insanlar kötü doğmaz kötü edilir. Oynadığım karakterlere her zaman bunu düşünerek başlamışımdır" ifadelerini kullanmıştı.