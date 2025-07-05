Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir tenis maçında güzel bir kadın ile görüntülendi

Kariyerinde “Şahmaran”, “UFO”, “Öğretmen” ve “Çıplak” gibi dijital platform projeleriyle dikkat çeken oyuncu, yurt dışındaki sevenleriyle birlikte adını duyurmaya devam ediyor.

Ancak şimdi gözler Mert Ramazan Demir’in yeni projesinde! Genç oyuncu, MF Yapım imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu “Bize Bir Şey Olmaz” dizisiyle çok yakında sete çıkıyor. Bu projede Mert Ramazan Demir’in partneri ise Miray Daner olacak. Mert, dizide Aktan, Miray ise Lal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle başarısını katlayan Mert Ramazan Demir, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadıkları çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir bu ilişki sırasında da birkaç kez ihanet iddialarına karışmıştı. İkili her ne kadar bu ilişkiyi resmi olarak doğrulamasa da, verdikleri röportajlar ve yakalanan samimi kareler bu söylentileri kuvvetlendiriyordu.

AYRILDILAR

Fakat ikilinin aşkı 101 bölüm süren Yalı Çapkını'nın final vermesinden bir süre önce çalkantıya girmişti.

Ardından gelen iddialar, Demir’in başka biriyle görüntülenmesi üzerine ilişkideki gerginliğin tırmandığı söylentilerini doğruladı. Bu gelişmeler sonrası, çiftin Yalı Çapkını dizisinin final sürecinde yollarını resmen ayırdığı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu ile dizi setinde başlayan ve bir dargın bir barışık devam eden bu aşkın bitmesinin ardından Mert Ramazan Demir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

ZEYNEP SÖNMEZ'İ İZLEDİ

Genç oyuncu, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon’da Türk tenisçi Zeynep Sönmez’i izlemeye gitti. Tribünde heyecanla maçı takip eden Demir, görüntüleri sosyal medyada “Zeyno Şovv!” notuyla paylaştı. Öte yandan Zeynep Sönmez de tarihi bir başarıya imza atarak Wimbledon’da bir üst tura çıkmayı başardı.