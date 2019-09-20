Ünlü oyuncu Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı
33 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Megan Fox insanlardan korktuğu bir dönem yaşadığını itiraf etti.
2009 yılında Jennifer’s Body (Kana Susadım) adlı filmle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu Megan Fox, Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu.
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Fox yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Aslında hayatımın dönüm noktası o proje olmadı. Her günüm, her dakikam ve yapımcılarla çalıştığım tüm filmler etkiliydi."
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"Sadece filmlerde değil, hayatımın her gününde, her anında cinselliğim ön plandaydı. Bunu farkettiğim an kırılma noktamdı."
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"Hiçbir şey yapmak istemediğim dönemler yaşadım. Tamamen görünmez olmak istiyordum."
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