Ünlü oyuncu medya patronu tarafından tecavüze uğramış! Gözyaşları içinde anlattı

Ünlü oyuncu medya patronu tarafından tecavüze uğramış! Gözyaşları içinde anlattı

Amerikalı oyuncu Mira Sorvino, gözyaşları içinde medya patronu arkadaşı Harvey Weinstein tarafından kendisine tecavüz edildiğini anlattı.

Ünlü oyuncu medya patronu tarafından tecavüze uğramış! Gözyaşları içinde anlattı - Sayfa 1

51 yaşındaki Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, New York'ta cinsel suçlara ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması ile ilgili olarak bir konferansa katıldı. Oyuncu, konferansta gözyaşları içinde medya patronu Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını anlattı.

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Ünlü oyuncu medya patronu tarafından tecavüze uğramış! Gözyaşları içinde anlattı - Sayfa 2

Mira, tecavüz mağdurlarına yardım etmek için tecavüze uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Oyuncu, New York valisi Andrew Cuomo ile konuşurken şunları söyledi: "Dışarıda çok sayıda tecavüz mağdurunun adalet arayışı var. 

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Ünlü oyuncu medya patronu tarafından tecavüze uğramış! Gözyaşları içinde anlattı - Sayfa 3

Ben bu insanlara yardım etmek için geçmişte yaşadığım tecavüz ve tecavüzden kaynaklı tramvayı anlattım. Bazen tecavüz mağduru olmanıza rağmen hep kendinizi suçlayarak kendinizden utanıyorsunuz."

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Ünlü oyuncu medya patronu tarafından tecavüze uğramış! Gözyaşları içinde anlattı - Sayfa 4

Mira, hangi tarihte ve nerede tecavüze uğradığı hakkında ise bir bilgi vermedi.

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