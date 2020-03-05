Ünlü oyuncu Levent Can'dan müjdeli haber geldi! Yoğun bakımdan çıktı
48 yaşındaki ünlü oyuncu Levent Can'dan sevenlerine kötü haber geldi. Kalp krizi geçiren usta oyuncu İstanbul'da kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.
Kavak Yelleri, Vatanım Sensin, Emret Komutanım, gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Levent Can'dan hayranlarına müjdeli haber geldi. 48 yaşındaki ünlü oyuncu kalp krizi geçirmiş ve İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Sabah saatlerinden itibaren usta oyuncu Levent Can'ın vefat ettiği bilgisi hızla yayılmış, sosyal medyada sevenlerinden binlerce taziye mesajı gelmişti. Taziye paylaşımlarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından hastaneden oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde bir bilgilendirme gelmişti.
"Böyle Olsun İstemezdim": Bugün tüm hayranlarını korkutan usta oyuncu Levent Can'dan müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.