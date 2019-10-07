Ünlü oyuncu kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı
Yeni çıkan biyografi kitabında, 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf eden ünlü oyuncu Demi Moore, yıllar sonra tecavüzcünün kimliğini ifşa etti.
Ünlü oyuncu Demi Moore, hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği kitabında, hem renkli geçen çocukluğunu hem de geçmişindeki karanlık olayları anlatmıştı.
56 yaşındaki ABD’li yıldız, kitabının tanıtımı için eylül ayında Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olduğunda, 15 yaşındayken tecavüze uğradığını anlatmış, bu itiraf günlerce magazin sayfalarında yer almıştı.
Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu. Demi Moore'un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı, korkunç olay da bu dönemde gerçekleşmişti.
Şimdi Demi Moore, annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz eden adamın kimliğin açıkladı. Ünlü oyuncu bu kişinin ‘aile dostları’ Val Doumas olduğunu söyledi.