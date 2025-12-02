Ünlü oyuncu Kaan Taşener'den aile çıkışı! "Gerekirse anne-babayı yok saymalı''
Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul ve Kızılcık Şerbeti dizilerinde yer alan Kaan Taşaner, aile içi ilişkilere dair yaptığı yorumla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Taşaner'in ''Aile ilişkilerimi zayıf tuttum, gerekirse anne-babayı yok saymalı'' sözleri tartışma yarattı!
Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Kaan Taşaner, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’la İşin Aslı programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. “Kuzey Güney”, “Diriliş Ertuğrul” ve şu sıralar “Kızılcık Şerbeti”ndeki Giray rolüyle adından söz ettiren Taşaner, yıllardır özel hayatını gizli tutarken ilk kez aile ilişkileri hakkında çok sert ifadeler kullandı.
'BABAMDIR, ANNEMDİR DEYİP KİMSEYİ BAĞRIMA BASMAM''
Programda duygusal anlar yaşayan Kaan Taşaner şu sözleri sarf etti:
“2-3 sene önce babamı kaybettim, hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum, yas tutmadım. Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum. Çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada ‘babamdır, annemdir’ diye kimseyi bağrına basmamalısın.”
“15-16 YAŞIMDA FARKK ETTİM, AİLEDEN UZAKLAŞMAK GEREKİYOR''
Taşaner açıklamalarına şöyle devam etti: