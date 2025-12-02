Ünlü oyuncu Kaan Taşener'den aile çıkışı! "Gerekirse anne-babayı yok saymalı''

“2-3 sene önce babamı kaybettim, hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum, yas tutmadım. Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum. Çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada ‘babamdır, annemdir’ diye kimseyi bağrına basmamalısın.”