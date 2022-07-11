Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, televizyon programında sunuculuk yaptıracaklarını söyleyen yapımcılara iki taksit halinde yüklü miktarda para ödedi. Ancak ne program yapabildi ne de parasını geri alabildi.
Oyuncu Irmak Ünal, televizyonda program sunuculuğu yaptıracaklarını söyleyen yapımcılar H.D. ve V.O. tarafından taksit taksit dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa koştu.
Irmak Ünal, şubat ayında yapımcı H.D. ve V.O. ile bir program yapmak üzere anlaşma yaptı. Ünal, programın sunuculuğunu üstlenecekti.
Ancak Ünal'ın iddiasına göre; yapımcılar kendisinden bir miktar para talep etti. Oyuncu da iki taksit halinde yüklü miktarda para gönderdi.
Ödemelerin ardından kendisine dönüş yapmayan yapımcılardan parasını geri isteyen Ünal, başarılı olamayınca dolandırıldığı iddiasıyla iki yapımcıyı savcılığa ihbar etti.