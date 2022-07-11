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Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, televizyon programında sunuculuk yaptıracaklarını söyleyen yapımcılara iki taksit halinde yüklü miktarda para ödedi. Ancak ne program yapabildi ne de parasını geri alabildi.

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'

Oyuncu Irmak Ünal, televizyonda program sunuculuğu yaptıracaklarını söyleyen yapımcılar H.D. ve V.O. tarafından taksit taksit dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa koştu. 

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Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'

Irmak Ünal, şubat ayında yapımcı H.D. ve V.O. ile bir program yapmak üzere anlaşma yaptı. Ünal, programın sunuculuğunu üstlenecekti. 

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Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'

Ancak Ünal'ın iddiasına göre; yapımcılar kendisinden bir miktar para talep etti. Oyuncu da iki taksit halinde yüklü miktarda para gönderdi. 

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Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! 'Sana televizyon programı yapacağız...'

Ödemelerin ardından kendisine dönüş yapmayan yapımcılardan parasını geri isteyen Ünal, başarılı olamayınca dolandırıldığı iddiasıyla iki yapımcıyı savcılığa ihbar etti. 

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