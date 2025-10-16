Ünlü oyuncu ilk kez anne oldu! Bebeğin ismi merakla bekleniyor...
Geçen yıl işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu anne oldu.
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti.
Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran oyuncudan güzel haber geldi.
İrem Helvacıoğlu kızına kavuştu. Bu müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez sosyal medyada duyurdu.
Sebile Ölmez hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi. Anne kız çok sağlıklı" notuyla paylaştı.
