Ünlü oyuncu İlayda Alişan sinirlerine hakim olamadı! Uçağa alınmayınca isyan etti
Televizyon ekranlarının sevilen yüzü İlayda Alişan sabah saatlerinde olan uçuşuna alınmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu havalimanı çalışanının üslubune isyan etti.
Yaz dizileriyle televizyon ekranlarının sevilen yüzü olan güzel oyuncu İlayda Alişan şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşlarında rol alıyor.
Dizisinin sezon finali yapmasıyla kendini gezmelere atan ünlü oyuncu sabah saatlerinde olan uçuşuna, uçağın kalkış saatinden 40 dakika öncesinde havalimanında olduğunu fakat kurallar gereği uçağa alınmadığını söyleyerek isyan etti.
İnstagram hesabından story çekerek isyanını duyuran Alişan, paylaşımında "Bu bir kuralmış 45 dk önce check'in yapmadığınızda uçağı kaçırmış sayılıyormuşsunuz."
"Sizi uçağa alamayız dediler nasıl yani dedim, daha uçak kalkmadı, lütfen yardımcı olur musunuz dedim 'maalesef hanımefendi tekrar anlatıyorum bakın' gibi bir üslupla karşılaştım, çok öfkeliyim, arkadaşım gitti ben kendime diğer havaalanından yeni bilet buldum oraya gidiyorum umarım onu da kaçırmam." ifadelerini kullanarak yaşadıklarına isyan etti.