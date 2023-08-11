Ünlü oyuncu İlayda Alişan sinirlerine hakim olamadı! Uçağa alınmayınca isyan etti

"Sizi uçağa alamayız dediler nasıl yani dedim, daha uçak kalkmadı, lütfen yardımcı olur musunuz dedim 'maalesef hanımefendi tekrar anlatıyorum bakın' gibi bir üslupla karşılaştım, çok öfkeliyim, arkadaşım gitti ben kendime diğer havaalanından yeni bilet buldum oraya gidiyorum umarım onu da kaçırmam." ifadelerini kullanarak yaşadıklarına isyan etti.