Ünlü oyuncu Hülya Duyar beyin tümörü ameliyatından çıktı işte son durumu
Usta oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz'la reklam çekerken fenalaşmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Hülya Duyar'ın hastalığı ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildi.
Hülya Duyar’ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana’da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbul’a getirilmişti.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar’ın ameliyatı başarılı geçti.
Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak.
Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.