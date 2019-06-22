Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.
Ünlü tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.
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Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu oynadığı kötü adam rolleri ile tanınıyordu.
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Enis Fosforluoğlu kimdir:? 1948 yılında İstanbul'da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
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Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.
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