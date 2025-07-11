Ünlü oyuncu Hande Erçel itiraf etti! "Bununla yaşamaya çalışıyorum"

"Başa çıkabildim mi bilmiyorum. Bu, 'geçti' diyebildiğin bir şey değil. Bu yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz. Ve ben hâlâ o denizdeyim… Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum. 6 yıl oldu ve bununla yaşamayı öğreniyorsun."