Ünlü oyuncu Hande Erçel itiraf etti! "Bununla yaşamaya çalışıyorum"
Oyuncu Hande Erçel, konuk olduğu bir programda hayatına dair yürek yakan bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu 6 yıldır sessizliğini koruyordu.
Sevgilisi Hakan Sabancı ile dolu dizgin bir aşka yelken açan oyuncu Hande Erçel, tatil pozlarıyla gündemden düşmüyor. Hakan Sabancı ile Yunan Adaları'na tatile giden, Erçel katıldığı ABtalks adlı YouTube programında samimi itiraflarda bulundu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
2019 yılında annesin Aylin Erçel'i kanserden dolayı kaybeden Erçel, ilk kez annesine dair konuştu. Açıklamalarıyla yürek burkan Erçel, annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
ACISI HALA TAZE
'Bununla yaşamayı öğreniyorum' diyen Erçel annesinin kaybından sonra ilk kez şunları söyledi:
"Başa çıkabildim mi bilmiyorum. Bu, 'geçti' diyebildiğin bir şey değil. Bu yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz. Ve ben hâlâ o denizdeyim… Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum. 6 yıl oldu ve bununla yaşamayı öğreniyorsun."