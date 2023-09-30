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Ünlü oyuncu Hande Erçel eğitim aşkına düştü, setten o anları paylaştı! Ünlü oyuncu bakın hangi bölümde okuyor...

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Ünlü oyuncu Hande Erçel eğitim aşkına düştü, setten o anları paylaştı! Ünlü oyuncu bakın hangi bölümde okuyor...

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'dan sonra eğitim aşkına düştü. Ünlü oyuncu setten sınava girdiği anları paylaştı. Erçel'in okuduğu bölüm merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel eğitim aşkına düştü, setten o anları paylaştı! Ünlü oyuncu bakın hangi bölümde okuyor...

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi ünlü yaz dizilerinde rol alan, sevilen oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'dan sonra eğitim aşkına düştü.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel eğitim aşkına düştü, setten o anları paylaştı! Ünlü oyuncu bakın hangi bölümde okuyor...

2014 yılında Güneşin Kızları dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Erçel dizideki başarılı performansıyla adını duyurmuştu.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel eğitim aşkına düştü, setten o anları paylaştı! Ünlü oyuncu bakın hangi bölümde okuyor...

Şimdilerde Aşk Laftan Anlamaz dizisinde başrol paylaştığı Burak Deniz'le tekrardan başrol paylaşan ünlü oyuncu setlerle birlikte eğitim hayatına da kaldığı yerden geri döndü.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel eğitim aşkına düştü, setten o anları paylaştı! Ünlü oyuncu bakın hangi bölümde okuyor...

İş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir beraber olan Hande Erçel aşk hayatı ve yer aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde Bambaşka Biri dizisinde rol alan Erçel setten paylaşım yaptı.

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