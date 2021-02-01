Ünlü oyuncu Hakan Karahan "20 yıldır CHP'ye verdiğim oylar boşa gidiyor" dedi
Ünlü oyuncu ve yatırım uzmanı Hakan Karahan'dan CHP'ye sert eleştiriler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybetmesine rağmen hala Genel Başkan olmasını eleştiren Karahan, “Ben Atatürk’ün partisi olduğu için CHP’ye oy veriyorum. 20 yıldır oylarımın boşa gittiğini düşünüyorum” dedi.
21 yıl Sabancı grubunun muhtelif şirketlerinde hep finans sektöründe çalışan ve AK Yatırım Genel Müdürlüğü yapan ünlü oyuncu Hakan Karahan'dan CHP'ye sert eleştiriler geldi. Türkiye’nin 'Ya bizden tarafsınız, ya değilsiniz' diyerek ikiye bölündüğünü belirten Hakan Karahan, “kendimi ülkedeki azınlıktan sayıyorum” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybetmesine rağmen hala Genel Başkan olmasını eleştiren Karahan, “Ben Atatürk’ün partisi olduğu için CHP’ye oy veriyorum. 20 yıldır oylarımın boşa gittiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Candan Erçetin ile yaşadığı aşkla da bilinen Hakan Karahan'ın açıklamalarından bazı satır başları...
Nasıl bir ülkede yaşadığını düşünüyorsun?
Burada “Ya bizden tarafsınız, ya değilsiniz” diye Türkiye’nin ikiye bölündüğünü düşünüyorum.
Çok keskin mi o bölünme?
Evet, siyaset böyle bir şey…
Toplumsal dinamikler ne?
Toplumsal dinamik benim tanımadığım bir toplum…
Nasıl yani?
E çünkü Türkiye genç bir ülke ve 30 yaşındaki herkes 20 yıldır bu iktidarla yaşadığı için ben kendimi ülkedeki azınlıktan sayıyorum…
Neden?
E ben birey olmayı, özgürlükleri, ülkenin sıkıntılı zamanlarında Amerikan askerleri geldiğinde onları kovma dönemlerinden kalmayım.
Özgürlükler dedin, kendini azınlık hissettiğini söyledin ve bu ülkede güvende hissetmiyorum dedin. Ülkenin hukuku ve bireysel hak ve ilkeler mi söylediğin?
Bu şöyle bir hal! Yalana dolana tahammülümün olmadığı bireysel ruh hali. İki üç gazete hariç hiçbir şeye inanmama hali. Ve bir “polis devleti” oluşumuz. Halbuki polis beni korumak için var. Bana şiddet uygulamak için değil. Bu ülkede çok ciddi bir kadın katliamı var. Hayvanlara ve canlılara eziyet var. Tabiatı mahveden bir betonlaşma var. Neredeyse her gün kavga dövüş içinde geçiyor. En ufak bir uzlaşma hissetmiyorum.