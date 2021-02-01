Ünlü oyuncu Hakan Karahan "20 yıldır CHP'ye verdiğim oylar boşa gidiyor" dedi

Özgürlükler dedin, kendini azınlık hissettiğini söyledin ve bu ülkede güvende hissetmiyorum dedin. Ülkenin hukuku ve bireysel hak ve ilkeler mi söylediğin?

Bu şöyle bir hal! Yalana dolana tahammülümün olmadığı bireysel ruh hali. İki üç gazete hariç hiçbir şeye inanmama hali. Ve bir “polis devleti” oluşumuz. Halbuki polis beni korumak için var. Bana şiddet uygulamak için değil. Bu ülkede çok ciddi bir kadın katliamı var. Hayvanlara ve canlılara eziyet var. Tabiatı mahveden bir betonlaşma var. Neredeyse her gün kavga dövüş içinde geçiyor. En ufak bir uzlaşma hissetmiyorum.