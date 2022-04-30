Ünlü oyuncu Gülse Birsel'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Fotoğrafa yazdığı not da bomba
Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Birsel’in okul yıllığındaki karesine beğeni yağarken yazdığı not da dikkat çekti.
'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' dizilerine imza atan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, yayınladığı karesine şu notu düştü:
"Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)"
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülse Birsel, Disney Plus için 2 film ve 3 sezon sürecek dizi için anlaştı.